Происшествия

В центре Волгограда вспыхнула квартира, есть пострадавший

Происшествия 30.06.2019 12:09
684 0
30.06.2019 12:09


Сегодня около 10.30 в доме 19А по улице 7-ой Гвардейской в центре Волгограда загорелась трехкомнатная квартира на четвёртом этаже. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в жилище находилась 20-летняя девушка. Квартиру быстро затянуло едким черным дымом. Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу скорой помощи 25. Причины пожара устанавливаются.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
31697 14
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
18440 2
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
29854 0
Происшествия
30.06.2019 11:06
Происшествия 30.06.2019 11:06
428 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.06.2019 10:33
Происшествия 30.06.2019 10:33
395 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.06.2019 10:16
Происшествия 30.06.2019 10:16
665 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2019 20:11
Происшествия 29.06.2019 20:11
3830 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2019 11:48
Происшествия 29.06.2019 11:48
22420 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2019 10:48
Происшествия 29.06.2019 10:48
972 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2019 10:08
Происшествия 29.06.2019 10:08
2037 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 21:43
Происшествия 28.06.2019 21:43
4373 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 17:15
Происшествия 28.06.2019 17:15
11641 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 12:20
Происшествия 28.06.2019 12:20
10969 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 11:09
Происшествия 28.06.2019 11:09
7062 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 10:19
Происшествия 28.06.2019 10:19
2966 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 10:15
Происшествия 28.06.2019 10:15
3209 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2019 09:49
Происшествия 28.06.2019 09:49
1721 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2019 20:13
Происшествия 27.06.2019 20:13
7572 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:03
В Волгоградской области почвенная засуха угрожает зерновымСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде на Центральном рынке состоится акустический рок-концертСмотреть фотографии
12:09
В центре Волгограда вспыхнула квартира, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:06
Пенсионерка сгорела в своем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Две женщины попали под машину у парковки ТРК в ВолжскомСмотреть фотографии
10:16
Кабан стал причиной ДТП на федеральной трассе под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
06:54
Газон «Волгоград Арены» предохранят от концерта группы «Ленинград» за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
06:01
В Волгограде «коллекционера» канализационных люков отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
20:11
На трассе "Волгоград-Москва" столкнулись микроавтобус, две фуры и легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Режим повышенной готовности введен в двух районах Волгоградской области из-за саранчиСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области прокуратура вступилась за братскую могилу «Солдатское поле»Смотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области на пост губернатора претендуют уже четверо человекСмотреть фотографии
14:23
«Крокодилы», «Тигры» и «летающие» танки показали себя на земле и в небе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:53
«По сто больше не будет»: самые дешевые билеты на матчи волгоградского «Ротора» подорожалиСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом начальницу почтового отделения уличили в присвоении миллионаСмотреть фотографии
10:08
В центре Волгограда избили подростка за отказ дать прикуритьСмотреть фотографии
05:54
С мусорного регоператора Волгоградской области требуют долг в евро за поставленные контейнерыСмотреть фотографии
01:02
В Дубовке Волгоградской области выпускников проводили в большую жизнь под Алыми ПарусамиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:30
Колбаса раздора: Управление делами Президента РФ требует с «Волжского мясокомбината» 5 млн рублейСмотреть фотографии
22:26
ИА «Высота 102» - самое цитируемое СМИ Волгоградской области за 1 квартал 2019 года Смотреть фотографии
21:43
Мужчина погиб в "скорой" после аварии у АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Предприниматели в шоке от последствий пожара на оптово-строительной базе в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В Москве обжалован арест экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила МузраеваСмотреть фотографии
18:04
Очевидцы рассказали подробности страшного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли бывшая депутат облдумы и водитель (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Волгоградской области в ДТП погибли бывший депутат облдумы и водительСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области женщина утонула, уча ребенка плаватьСмотреть фотографии
16:11
На Центральной набережной Волгограда после ремонта по-новому забил фонтан «Искусство»Смотреть фотографии
15:52
В Волгограде «химию» с пожара на строительной базе унес ветерСмотреть фотографии
14:33
В Волгоград из Адыгеи доставили подозреваемого в убийстве 17-летней давностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 