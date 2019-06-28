Аналитика

«Высота 102»ТВ: Предприниматели в шоке от последствий пожара на оптово-строительной базе в Волгограде

Аналитика 28.06.2019 20:07
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28.06.2019 20:07



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: предприниматели в шоке от последствий пожара на оптово-строительной базе, симфонический оркестр сыграл на улице в память о первом дирижере, главный полицейский области провел насыщенный прием граждан, многоэтажка УФСИН перестанет быть «тополем на Плющихе» и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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