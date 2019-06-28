





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: предприниматели в шоке от последствий пожара на оптово-строительной базе, симфонический оркестр сыграл на улице в память о первом дирижере, главный полицейский области провел насыщенный прием граждан, многоэтажка УФСИН перестанет быть «тополем на Плющихе» и другие темы дня.





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