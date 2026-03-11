Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронами

В России разрабатывают нормативы ГТО по двум новым дисциплинам. По информации «Парламентской газеты», в течение ближайших двух лет во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс войдут гонки дронов. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.

Федерация гонок дронов России подтвердила разработку программы испытаний.

- Текущий год станет тестовым с точки зрения методик, инфраструктуры и самих нормативов. В 2027-2028 годах планируем масштабировать проект на все 89 регионов России и включить элементы управления БПЛА в комплекс ГТО на постоянной основе, - подчеркнул президент ФГДР Илья Галаев.

Отметим, на первом этапе в комплекс будут включены гонки дронов 75-класса и пилотирование квадракоптеров с использованием отечественных симуляторов. Испытание будет рассчитано на возрастную группу от 14 до 29 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»