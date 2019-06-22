В многоэтажке Волгограда в пожаре погиб мужчина, госпитализирована женщина





Пожар, произошедший минувшей ночью в Советском районе, унес жизнь волгоградца. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании в девятиэтажном доме на улице Казахской поступил на пульт дежурного в 02:33. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части № 4. Оказалось, что огонь охватил балкон двухкомнатной квартиры. Пожар потушили в 02:54. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной случившегося.

По данным информагентства, полученным в экстренных службах региона, при пожаре пострадали 43-летний мужчина и 37-летняя женщина. Мужчина скончался по пути в больницу.



