Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области жара набирает обороты

Аналитика 21.06.2019 20:11
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21.06.2019 20:11

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: еще одна политическая партия определилась с планами на выборы, полицейские - кинологи отмечают профессиональный праздник, жара набирает обороты, игры управляющих компаний и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



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