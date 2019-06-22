На Мамаевом кургане в Волгограде полицейские зажгли тысячи свечей памяти









Вместе с полицейскими и их семьями на Мамаев курган приходят коллеги из других силовых структур, кадеты, курсанты Волгоградской академии МВД России, горожане и гости города - героя. Каждый участник памятного шествия держит в руках свечу, как символ неугасимой памяти.

Одна из самых пронзительных памятных акций началась в эти минуты на Мамаевом кургане в Волгограде. В ночь на 22 июня - День памяти и скорби, на главной высоте России зажглись тысячи свечей в память о миллионах ни в чем не повинных людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Датой начала страшной трагедии стало 22 июня 1941 года, когда ранним утром войска фашистской Германии без объявления войны атаковали границы Советского Союза и начали бомбить мирные села и города. Как сообщает ИА «Высота 102», акция «Завтра была война» проходит по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области уже восьмой год подряд.