Общество 21.06.2019 14:27
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21.06.2019 14:27
Сегодня исполняется 110 лет со дня создания кинологической службы в системе МВД России. 21 июня 1909 года в Российской империи был открыт первый питомник полицейских собак, ставший прообразом современных подразделений. О буднях и праздниках кинологической службы главка МВД по Волгоградской области и вволгоградского ЛУ МВД России на транспорте, а также об особенных псах «специального назначения» - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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