Расследования 18.06.2019 10:37
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18.06.2019 10:37
Провести три с половиной года в местах лишения свободы и выплатить штраф в 100 тысяч рублей придется жителю города Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, такой приговор вынес ему Котовский районный суд за незаконное хранение и изготовление оружия и боеприпасов. По данным следствия, прошлой весной 60-летний мужчина нашёл мешок с оружием и патронами. Позже он починил один из найденных пистолетов Макарова и изготовил для него более 40 патронов. В январе мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ. В квартире котовчанина нашли обрез ружья 16 калибра, 3 мелкокалиберных револьвера, которые были кустарным образом переделаны из сигнальных в боевые, а также два пистолета Макарова. Обнаружили и около 200 патронов для пистолетов, винтовок и охотничьих ружей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 222 УК РФ “Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов” и 223 УК РФ“Незаконная переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов”. Расследованием занимались сотрудники МВД.
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