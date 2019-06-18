



Подозреваемый в подстрекательстве к убийству известного волгоградского предпринимателя Сергея Брудного ответил сегодня в суде на предъявленные ему обвинения. Как передает корреспондент ИА “Высота 102” из Волгоградского областного суда, в судебных прениях свою позицию озвучили Александр Геберт и его защитник. Волгоградец по-прежнему отрицает свою вину. Перед заседанием он заявил журналисту ИА "Высота 102", что само обвинение его в причастности к убийству - нарушение закона. С последним словом Геберт выступит на следующем заседании. Защитник настаивает на оправдании подсудимого "в связи с отсутствием состава преступления".

Напомним, резонансное убийство произошло 21 мая 2014 в центре Волгограда у кафе "Маруся". Киллер Хасу Баталов, по ряду сведений бывший боевик из отряда террориста Доку Умарова, выстрелил в Брудного и нанес ему смертельное ранение в шею. Позднее Брудный скончался в больнице. Задела пуля и другого волгоградского бизнесмена - Евгения Ремезова.

Довольно быстро заказчиков и исполнителей задержали. В 2015 году суд приговорил Хасу Баталова к 17 годам колонии строгого режима, одного из заказчиков - предпринимателя Алиетдина Махмудова к 17,5, а посредника Абугали Темерханова - к 16 годам колонии. Скрыться удалось только Геберту. Долгое время он находился за границей. Зимой 2017 его задержали в Венгрии, а затем экстрадировали в Россию. Гособвинение просит для Александра Геберта 19 лет лишения свободы, а затем ограничение свободы сроком на два года. Супруга Брудного требует взыскать с него 10 миллионов рублей.



