Расследования

В Волгограде подозреваемый в причастности к убийству известного бизнесмена ответил на обвинения

Расследования 18.06.2019 11:22
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18.06.2019 11:22


Подозреваемый в подстрекательстве к убийству известного волгоградского  предпринимателя Сергея Брудного ответил сегодня в суде на предъявленные ему обвинения. Как передает корреспондент ИА “Высота 102” из Волгоградского областного суда,  в судебных прениях свою позицию озвучили Александр Геберт и его защитник. Волгоградец по-прежнему отрицает свою вину. Перед заседанием он заявил журналисту ИА "Высота 102", что само обвинение его в причастности к убийству - нарушение закона. С последним словом Геберт выступит на следующем заседании. Защитник настаивает на оправдании подсудимого "в связи с отсутствием состава преступления". 
Напомним, резонансное  убийство произошло 21 мая 2014 в центре Волгограда у кафе "Маруся". Киллер Хасу Баталов, по ряду сведений бывший боевик из отряда террориста Доку Умарова,  выстрелил в Брудного и нанес ему смертельное ранение в шею. Позднее Брудный скончался в больнице. Задела пуля и другого волгоградского бизнесмена - Евгения Ремезова.  
Довольно быстро заказчиков и исполнителей задержали. В 2015 году  суд приговорил Хасу Баталова к 17 годам колонии строгого режима, одного из заказчиков -  предпринимателя Алиетдина Махмудова к 17,5, а посредника Абугали Темерханова - к 16 годам колонии.  Скрыться удалось только Геберту. Долгое время он находился за границей. Зимой 2017 его задержали в Венгрии, а затем экстрадировали в Россию. Гособвинение просит для Александра Геберта 19 лет лишения свободы, а затем ограничение свободы сроком на два года. Супруга Брудного требует взыскать с него 10 миллионов рублей.

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