Культура

Медик как призвание: необычные книги о профессионалах

Культура 16.06.2019 14:10
328 0
16.06.2019 14:10

1.Язык милосердия. Воспоминания медсестры, 18+


Трогательное, лиричное, мастерски созданное повествование о непростой профессии медсестры и о людях, которым она помогала. Кристи Уотсон, британская писательница, в прошлом медицинский работник с 20-летним опытом оказания неотложной и других видов медицинской помощи как детям, так и взрослым, напоминает о том, что свойственно всем нам без исключения, и о том, какую важную роль играет в нашей жизни сострадание.

2.Молитва нейрохирурга, 16+


Эта книга — поразительное сочетание медицинской драмы и духовных поисков. Один из ведущих нейрохирургов США рассказывает о том, как однажды он испытал сильнейшее желание молиться вместе со своими пациентами перед операцией. Кто-то был воодушевлен и обрадован. Кого-то предложение лечащего врача настораживало, злило и даже пугало. Каждая глава книги посвящена конкретным случаям из жизни с подробным описанием диагноза, честным рассказом профессионала о своих сомнениях, страхах и ошибках, и, наконец, самих операциях и драматических встречах с родственниками пациентов. Это реально интересный и заслуживающий внимания опыт ведущего нейрохирурга-христианина. Книга служит прекрасным напоминанием о бренности нашей жизни и самых важных вещах в жизни каждого человека, которые лучше сделать сразу, не откладывая, чтобы вдруг не оказалось поздно.

3.Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии, 12+


Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразой: «Человеку свойственно ошибаться». Но утешает ли она того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешает ли она врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, грустить и радоваться?

Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова: «Не навреди».

4.Врача вызывали? Ответы на самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии,12+


За те несколько лет, что доктор Мясников еженедельно по несколько раз появляется перед читателями на телеэкране, прочно определился круг тем, которые вызывают постоянный интерес и массу вопросов, сколько бы времени доктор этому не уделял! Это: "что бы такого съесть, чтобы похудеть?", "как оставаться молодым и красивым?", "как не заболеть?", "а если заболел, то что делать?". Причем практически все это, так или иначе, описывалось в его многочисленных предыдущих книгах. Поэтому здесь автор говорит в формате именно телепередачи - коротко, доступно, без теоретических выкладок, так, чтобы чтение этой книги напоминало именно живое общение между доктором и пациентом!

5.Неестественные причины. Записки судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела, 18+


Тело человека – это безмолвный свидетель случившейся смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет в себе правду. Когда смерть внезапна и необъяснима, доктор Ричард Шепард обязательно выясняет ее причину. Каждое вскрытие – это отдельная детективная история, и автор с помощью проницательности разрешает головоломку, чтобы ответить на самый насущный вопрос: как этот человек умер? От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до чудовищной случайности, доктор Шепард всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября), часто известные случаи в итоге оказывались самыми интригующими. "Неестественные причины" - это история необычной жизни, уникальное видение замечательной профессии и, прежде всего, мощное и обнадеживающее свидетельство внезапно оборванных жизней.

6.Скорая помощь при острых болях. На все случаи жизни,16+


Из этой книги вы узнаете, как своими силами, без лекарств и хирургических вмешательств снять следующие боли:

• головные;

• мышечные;

• в колене;

• в тазобедренном суставе;

• в спине и пояснице.

Вы сможете быстро облегчить свое состояние в экстренных случаях, не дожидаясь прихода врача.

7.Анестезиолог. Пока ты спал, 18+


"Записки анестезиолога. Пока ты спал" — это новый сборник историй из практики врачей неотложной медицины от автора блога FunusFestus. В книге вы прочтете о непростой работе медиков, чьи будни могут показаться вам фантастическими, но поверьте, это чистая правда. Каждый день не похож на предыдущие, каждый пациент требует особого внимания, у каждого своя история, свои проблемы… Даже праздники в больнице проходят иначе, не так, как за ее пределами. Прочтите, как не стоит делать сюрпризы и как лучше покорить сердце любимой, что такое везение и какой случай смог вызвать удивление даже у опытного врача.

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город» www.chitai-gorod.ru


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Это было блистательно: Волгоградская филармония завершила сезон при полном аншлаге
12.06.2019 19:46
9624 0
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»
13.06.2019 11:26
6952 13
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские ограды
01.06.2019 21:41
6411 0
Культура
13.06.2019 11:26
Культура 13.06.2019 11:26
6952 13 Обсудить

0
Далее
Культура
12.06.2019 19:46
Культура 12.06.2019 19:46
9624 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.06.2019 11:47
Культура 04.06.2019 11:47
6713 0 Обсудить

0
Далее
Культура
01.06.2019 21:41
Культура 01.06.2019 21:41
6411 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.05.2019 12:30
Культура 28.05.2019 12:30
864 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 17:23
Культура 20.05.2019 17:23
12236 4 Обсудить

0
Далее
Культура
20.05.2019 09:37
Культура 20.05.2019 09:37
1538 4 Обсудить

0
Далее
Культура
16.05.2019 16:09
Культура 16.05.2019 16:09
3468 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.05.2019 16:15
Культура 15.05.2019 16:15
4301 0 Обсудить

0
Далее
Культура
08.05.2019 17:15
Культура 08.05.2019 17:15
6288 0 Обсудить

0
Далее
Культура
07.05.2019 11:28
Культура 07.05.2019 11:28
2187 0 Обсудить

0
Далее
Культура
25.04.2019 13:41
Культура 25.04.2019 13:41
12279 1 Обсудить

0
Далее
Культура
24.04.2019 16:20
Культура 24.04.2019 16:20
5309 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.04.2019 11:54
Культура 23.04.2019 11:54
3305 4 Обсудить

0
Далее
Культура
10.04.2019 14:06
Культура 10.04.2019 14:06
9336 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:22
Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»Смотреть фотографии
14:10
Медик как призвание: необычные книги о профессионалахСмотреть фотографии
13:04
Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огородеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградка упала с балкона, выйдя "проветриться" после застольяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде задержали интернет-покупателя фальшивых рублейСмотреть фотографии
10:00
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионеркаСмотреть фотографии
09:26
На Центральной набережной Волгограда «зебра-призрак» таит смертельную угрозу для пешеходовСмотреть фотографии
09:00
«Кто стучится в дом ко мне»?: медики из глубинки Волгоградской области принимают поздравленияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
В Волгограде осудили сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП
05:29
Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»Смотреть фотографии
05:27
На грани фантастики: медицина Волгоградской области устремилась в будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрамСмотреть фотографии
17:57
Первого секретаря Волжского горкома КПРФ "прокатили" с выборами в облдумуСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горкеСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде коммунисты проводят безальтернативные выборы кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
13:12
Регоператора обязали вывозить отходы из глубинки Волгоградской области и зимой, и летомСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушкиСмотреть фотографии
08:16
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УКСмотреть фотографии
21:11
«Кина не будет»: ЛДПР заранее «сливает» выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В степях Волгоградской области потомок поволжских немцев взрастил дивный сад Смотреть фотографииCмотреть видео
18:52
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщинаСмотреть фотографии
18:06
Приговор вынесен: в Волгограде разбирают фонтан-«убийцу»Смотреть фотографии
17:35
Мощь современного оружия продемонстрируют на военном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной материСмотреть фотографии
17:05
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде на месте киоска зацвели розыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 