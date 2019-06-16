Медик как призвание: необычные книги о профессионалах

1.Язык милосердия. Воспоминания медсестры, 18+





Трогательное, лиричное, мастерски созданное повествование о непростой профессии медсестры и о людях, которым она помогала. Кристи Уотсон, британская писательница, в прошлом медицинский работник с 20-летним опытом оказания неотложной и других видов медицинской помощи как детям, так и взрослым, напоминает о том, что свойственно всем нам без исключения, и о том, какую важную роль играет в нашей жизни сострадание.

2.Молитва нейрохирурга, 16+





Эта книга — поразительное сочетание медицинской драмы и духовных поисков. Один из ведущих нейрохирургов США рассказывает о том, как однажды он испытал сильнейшее желание молиться вместе со своими пациентами перед операцией. Кто-то был воодушевлен и обрадован. Кого-то предложение лечащего врача настораживало, злило и даже пугало. Каждая глава книги посвящена конкретным случаям из жизни с подробным описанием диагноза, честным рассказом профессионала о своих сомнениях, страхах и ошибках, и, наконец, самих операциях и драматических встречах с родственниками пациентов. Это реально интересный и заслуживающий внимания опыт ведущего нейрохирурга-христианина. Книга служит прекрасным напоминанием о бренности нашей жизни и самых важных вещах в жизни каждого человека, которые лучше сделать сразу, не откладывая, чтобы вдруг не оказалось поздно.

3.Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии, 12+





Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразой: «Человеку свойственно ошибаться». Но утешает ли она того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешает ли она врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, грустить и радоваться?

Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова: «Не навреди».

4.Врача вызывали? Ответы на самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии,12+





За те несколько лет, что доктор Мясников еженедельно по несколько раз появляется перед читателями на телеэкране, прочно определился круг тем, которые вызывают постоянный интерес и массу вопросов, сколько бы времени доктор этому не уделял! Это: "что бы такого съесть, чтобы похудеть?", "как оставаться молодым и красивым?", "как не заболеть?", "а если заболел, то что делать?". Причем практически все это, так или иначе, описывалось в его многочисленных предыдущих книгах. Поэтому здесь автор говорит в формате именно телепередачи - коротко, доступно, без теоретических выкладок, так, чтобы чтение этой книги напоминало именно живое общение между доктором и пациентом!

5.Неестественные причины. Записки судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела, 18+





Тело человека – это безмолвный свидетель случившейся смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет в себе правду. Когда смерть внезапна и необъяснима, доктор Ричард Шепард обязательно выясняет ее причину. Каждое вскрытие – это отдельная детективная история, и автор с помощью проницательности разрешает головоломку, чтобы ответить на самый насущный вопрос: как этот человек умер? От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до чудовищной случайности, доктор Шепард всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября), часто известные случаи в итоге оказывались самыми интригующими. "Неестественные причины" - это история необычной жизни, уникальное видение замечательной профессии и, прежде всего, мощное и обнадеживающее свидетельство внезапно оборванных жизней.

6.Скорая помощь при острых болях. На все случаи жизни,16+





Из этой книги вы узнаете, как своими силами, без лекарств и хирургических вмешательств снять следующие боли:

• головные;

• мышечные;

• в колене;

• в тазобедренном суставе;

• в спине и пояснице.

Вы сможете быстро облегчить свое состояние в экстренных случаях, не дожидаясь прихода врача.

7.Анестезиолог. Пока ты спал, 18+





"Записки анестезиолога. Пока ты спал" — это новый сборник историй из практики врачей неотложной медицины от автора блога FunusFestus. В книге вы прочтете о непростой работе медиков, чьи будни могут показаться вам фантастическими, но поверьте, это чистая правда. Каждый день не похож на предыдущие, каждый пациент требует особого внимания, у каждого своя история, свои проблемы… Даже праздники в больнице проходят иначе, не так, как за ее пределами. Прочтите, как не стоит делать сюрпризы и как лучше покорить сердце любимой, что такое везение и какой случай смог вызвать удивление даже у опытного врача.

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