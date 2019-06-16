



Жара в Волгограде такое же обычное дело, как трескучие морозы в Сибири. Но укрыться от солнца можно далеко не везде. Где можно найти тень в миллионном городе, почему пассажирам не нравятся остановки общественного транспорта, как волгоградцы спасают себя сами от солнцепека, какие правила надо соблюдать, чтобы пережить лето без потерь для здоровья и какие советы горожане дали чиновникам в деле благоустройства и озеленения, чтобы Волгоград превратился в удобный для жизни город – в видеорепортаже ИА «Высота 102».