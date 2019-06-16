Аналитика

«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени

Аналитика 16.06.2019 18:05
15672 31
16.06.2019 18:05


Жара в Волгограде такое же обычное дело, как трескучие морозы в Сибири. Но укрыться от солнца можно далеко не везде. Где можно найти тень в миллионном городе, почему пассажирам не нравятся остановки общественного транспорта, как волгоградцы спасают себя сами от солнцепека, какие правила надо соблюдать, чтобы пережить лето без потерь для здоровья и какие советы горожане дали  чиновникам в деле благоустройства и озеленения, чтобы Волгоград превратился в удобный для жизни город – в видеорепортаже ИА «Высота 102». 


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