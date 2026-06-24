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Общество

Под Волгоградом осудили руководителя отделения «Почты России» за присвоение пенсии

Общество 24.06.2026 12:38
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24.06.2026 12:38


В Камышине Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о присвоении пенсии местной пожилой жительницы. Перед финансами не устояла руководительница одного из отделений «Почты России».

- В августе 2025 года женщина, являясь на тот момент начальником одного из отделений почтовой связи г. Камышина, ошибочно выдала пенсионерке денежные средства, предназначенные для другого получателя пенсии. В свою очередь пенсионерка, обратив внимание, что получила выплату в повышенном размере, вернулась в почтовое отделение и тут же сообщила об этом начальнику отделения почтовой связи, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Однако вместо того, чтобы исправить ошибку и вернуть средства в кассу, руководительница решила забрать их себе, а в ведомости поставила отметку о выплате пенсии в полном размере.

Произошедшее вскоре вскрылось, когда пожилая женщина, не получая пенсию, обратилась в отделение за причитавшимися ей средствами. В дело вынуждены были вмешаться правоохранители.

Отметим, приговором суда фигурантка была признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Ей было назначено наказание в виде запрета на 1 год занимать руководящие должности в сфере почтовой связи. Причинённый ущерб был полностью возмещён.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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