Сегодня, 24 июня, в городе Волжском Волгоградской области дотла сгорел пассажирский микроавтобус. По словам очевидцев, возгорание началось внезапно, когда маршрутка с пассажирами проехала перекресток ул. Мира и ул. Оломоуцкой и находилась вблизи детской поликлиники №2.

– Всех пассажиров успели эвакуировать. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако машина выгорела полностью, – сообщают местные паблики.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:57 мск. Возгорание удалось потушить за 12 минут – в 12:09 мск. Причины случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неполадок в двигателе.

Фото: Волгоград / МАКС





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