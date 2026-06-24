



В Волгоградской области объем запасов топлива остается достаточным, чтобы покрывать нужды населения. С таким заявлением 24 июня выступили власти региона. По данным Облпромторга и ТЭК, отгрузка с нефтебаз топлива не прекращается. При этом в Волгоградской области отмечают возросший спрос на бензин и дизель.

– За прошедшие сутки изменений в режиме работы сетей АЗС Волгоградской области и отпуска топлива не зафиксировано. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей на АЗС, – говорится в официальном сообщении Облпромторга.

Учитывая текущую ситуацию, чиновники призывают жителей не создавать искусственного ажиотажа на заправках и с пониманием относиться к принимаемым мерам.

Для сохранения стабильности на волгоградском рынке автовладельцев просят заправлять транспорт по мере необходимости, а не «впрок», использовать только заправку в топливный бак, опираться на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

– Профильные ведомства региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжают постоянный мониторинг ситуации, – заверили волгоградцев в администрации области.

Напомним, что ограничения на АЗС с 23 июня действуют во многих регионах России. Ситуация на топливном рынке находится под контролем властей. Так, сегодня вице-премьер Александр Новак доложил о ситуации на топливном рынке Владимиру Путин. По информации Правительства РФ, принимаются все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей, в ежедневном режиме организована работа оперативного штаба с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение кабинета министров, Волгоградская область не входит в список субъектов РФ, требующих особого внимания в данном контекте. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю, Дальнему Востоку, Калининграду и приграничным регионам.

– Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях, – отметил в ходе общения с президентов Новак.

На сегодня в стране введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Не исключено, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по дизельному топливу. Кроме того, заверил вице-премьер, уже увеличены мощности всех нефтеперерабатывающих заводов, малые и средние НПЗ максимально вовлечены в производство. Работают резервы, которые ранее не использовались в полную силу. Вертикально-интегрированные нефтяные компании несут сейчас основную нагрузку – максимально увеличили объемы производства, поставок в регионы. Отдельное внимание уделяется агропромышленному комплексу.

– Мы сейчас в оперативном режиме задействовали все необходимые резервы. Продолжаем мониторить ситуацию. Принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечить стабильную поставку топлива в регионы России, – заявил Александр Новак.