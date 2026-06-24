



24 июня в Камышине задержали владельца кафе «ЕвроАзия», где посетители массово отравились приготовленной пищей. По информации правоохранителей, решается вопрос об избрании коммерсанту меры пресечения.

- С участием задержанного проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, первые сигналы о пострадавших посетителях заведения появились 11 июня. В общей сложности отравиться могли порядка 33 человека. У 18 из них Роспотребнадзор зафиксировал сальмонеллез. 17 июня суд на 60 суток остановил деятельность кафе «ЕвроАзия» за многочисленные нарушения. Эксперты РПН проводят эпидемиологическое расследование.

Отметим, свою проверку начали и правоохранительные органы. По факту произошедшего СК возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»