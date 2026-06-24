В Волгограде очевидцы засняли пылающую «Газель» на ул. Шурухина





В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители стали свидетелями пожара, охватившего грузовой автомобиль. Инцидент произошёл во второй половине дня на пересечении ул. Дзержинского и ул. Шурухина. Происходящее очевидцы засняли на видео.





По информации волгоградцев, пламя очень быстро распространилось по грузовику. При этом водитель и находившиеся в машине грузчики, рискуя жизнями, до последнего пытались спасти товар, выкидывая коробки прямиком из полыхающего автомобиля.

Отметим, ликвидировать возгорание пришлось спасателям. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:00, а спустя 18 минут подразделения 2-й ПСЧ ликвидировали горение. Пострадавших нет.

Фото и видео: Волгоград / t.me