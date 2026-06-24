



Тяжелая фигура небесного покровителя Волгограда Александра Невского отрывается от постамента и неспешно опускается на землю. Демонтаж, к которому скульптор Сергей Щербаков готовился со всей основательностью, завершен! Уже в ближайшее время мастер отвезет свою работу на комбинат в Подмосковье и вновь возьмется за инструмент. Правда, сейчас – только для проведения омолаживающих процедур.





Стоя напротив семиметровой фигуры, Сергей Щербаков с волнением наблюдает за ходом работ. Несмотря на то, что скульптора с каркасом отлита из бронзы, любое неосторожное движение может обернуться разрушением.

– С флагом возникли небольшие нюансы, и, чтобы он не испортился в процессе демонтажа, рабочие даже обвязали фигуру дополнительными ремнями, – рассказывает Сергей Щербаков. – К счастью, все прошло спокойно. Когда фигура Александра Невского оказалась на земле, я успел поближе ее рассмотреть – она находится в отличном состоянии, но, конечно, нуждается в мойке.





Пока прохожие замедляют шаг и с удивлением рассматривают пустой постамент, памятник грузят в заранее подготовленный каркас и готовят к дальней дороге.

– Я бы хотел начать работы как можно раньше. Возможно, на комбинат в Жуковский мы уедем уже сегодня ночью, – говорит известный волгоградский скульптор. – Обычно реставрация занимает около 20 дней. Но, если приступим к ней сразу же, без отлагательств, может быть, закончим и раньше.





Сбросившая слой грязи и заметно посвежевшая, скульптура вернется в Волгоград уже на новое место. Предполагается, что фигуру князя установят ближе к храму, развернув ее лицом к площади Павших Борцов.









Фото Андрея Поручаева