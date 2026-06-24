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Общество

В Волгоградской области 16-летний байкер столкнулся с китайским TANK

Общество 24.06.2026 12:15
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24.06.2026 12:15


В Еланском районе 16-летний мотоциклист без прав на полном ходу столкнулся с китайским TANK.

Авария на улице Большая Казанская случилась накануне днем. Начав обгон, юный гонщик выскочил на «встречку», но при этом не убедился, что такой же маневр не совершают другие водители. В результате подросток столкнулся с кроссовером GWM TANK, пытавшимся обогнать мотоцикл.

В ДТП пострадал сам байкер. Корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют его состояние в областном комитете здравоохранения.

С начала мотосезона аварии с участием двухколесного транспорта случаются в регионе с пугающей частотой. Мотоциклисты со стажем уверены, что, впервые садясь за руль, начинающие гонщики не думают о возможных последствиях и не боятся даже самого печального исхода аварии.

Всех мотоциклистов можно условно поделить на три категории. В первую входят совсем молодые ребята, которыми когда-то были и мы. У них нет ни страха, притуплен инстинкт самосохранения, нет печального опыта, а вот желания покрасоваться перед девчонками и козырнуть перед старшими коллегами – хоть отбавляй, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» опытный байкер из Волжского Алексей. – Эти люди стараются сесть на самый мощный мотоцикл, при этом игнорируя экипировку и попросту не зная техники. Увы, но во многих случаях подобные гонки заканчиваются весьма и весьма плачевно.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

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