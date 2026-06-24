3,2 млн рублей потратят на ремонт 2 помещений облдумы в Волгограде





Волгоградская областная дума со второй попытки планирует израсходовать 1 327 032,12 рублей на ремонт помещения в здании на пр. Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102» объявление о поиске подрядной компании появилось 23 июня на сайте госзаказов.

Напомним, что неделю назад первый конкурс, объявленный Волгоградской областной думой, был признан несостоявшимся. Причиной тому послужило отсутствие заявок от потенциальных рабочих. Планировалось, что более 1,3 млн рублей дума израсходует на косметическое обновление помещения площадью около 20 квадратных метров. Согласно смете, опубликованной на сайте госзаказов, подрядчику необходимо после ремонта установить в помещении три сплит-системы, холодильники, столы и шкафы под мойки. Исходя их этого, можно предположить, что ремонт планируется в думской столовой. В документах это не конкретизируется – официально работы должны быть проведены в помещении №16 на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома».

Подвести итоги нового конкурса в облдуме планируют теперь уже в июле. Тогда же определится, если будут заявки, и подрядчик на ремонт второго помещения – №8 в здании на пр. Ленина, 9. На его обновление аппарат регпарламента готов потратить 1 947 354,84 рублей. В данном случае рабочим предстоит содрать старые обои с последующей оклейкой стен стеклообоями и их покраской, заменить подоконники, выключатели и розетки, обновить пол, произвести другие работы, включая установку сплит-системы.