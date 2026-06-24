В Волгоградской области грозы и ветер задержатся ещё на двое суток





В Волгоградской области в ближайшие двое суток метеорологи прогнозируют сохранение опасных погодных явлений. Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

Грозовой фронт пройдёт по территории некоторых районов в период с 11:00 25 июня до 23:00 26 июня. В это же время специалисты ожидают усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Отметим, по данным Волгоградского ЦГМС, непогода будет сопровождаться кратковременными дождями, а также резким перепадом температур. 25 июня ночью столбик термометра опустится до отметок +13...+18ºC, при прояснении до +8ºC, днём же воздух прогреется до +30ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»