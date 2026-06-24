



В Волгограде сегодня, 24 июня, с 81-й годовщиной Парада Победы поздравили участника того исторического события – ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Колотушкина. Почетного гражданина Волгоградской области навестили представители Волгоградской городской думы у него дома.

Напомним, что Александру Ивановичу 99 лет. Уроженец деревни Чухломка Нижегородской области в ряды Советской армии был призван в декабре 1943 года. После окончания зенитно-пулеметных курсов младший сержант Колотушкин в составе 25 зенитно-пулеметного полка обеспечивал прикрытие аэродромов под Москвой, Кубинкой, в Электростали. После – сопровождал ж/д эшелоны 3-го Белорусского фронта. Затем служил в составе 1924-го зенитно-артиллерийского полка.

Исторический Парад Победы на Красной площади, в котором в числе 35 тысяч бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота принимал участие и Александр Иванович, состоялся 24 июня 1945 года. Принимал парад маршал Георгий Жуков, командовал – маршал Константин Рокоссовский.





В 1946 году Александр Иванович Колотушкин поступил в Пушкинское военное радиотехническое училище, которое с отличием окончил в 1949-м. Служил на полигоне «Капустин Яр», а после увольнения из Вооруженных Сил переехал в Волгоград.

До 2006 года Александр Иванович работал на заводе «Баррикады». Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также юбилейными наградами.

Фото: Волгоградская городская дума