Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре встал на сторону автовладельца из Волгограда, который добивался компенсации ущерба за наезд на металлический предмет на платной трассе М-4 «Дон». Собственник дороги пытался оспорить вынесенное ранее судебное решение и переложить ответственность на подрядчиков, однако в этом ему было отказано.

Как уточнили в пресс-службе кассационного суда, житель Волгограда в марте 2024 года повредил свой автомобиль на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Липецкой области, наехав на металлический предмет, похожий на рессору. Этот элемент подвески вылетел из-под колес впереди идущего грузовика. Владелец поврежденного авто был вынужден взыскивать ущерб через суд.

Тракторозаводский районный суд Волгограда частично удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу автовладельца 198 тысяч рублей ущерба и 1 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция посчитала это решение законным и справедливым. Однако собственник - ГК «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») – обратился в кассацию, указав, что отвечать за случившееся должны подрядные организации, которые осуществляют содержание этого участка дороги. Кассационный суд признал такие доводы несостоятельными.

- Владелец дороги, оказывающий платные услуги по организации проезда по федеральной платной автодороге общего пользования, обязан контролировать состояние дорожного полотна на закреплённой территории, даже если отдельные работы по содержанию выполняют подрядчики, - пояснили в суде.





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