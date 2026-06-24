В Волгограде приставы вернули бабушке похищенного малыша

В Волгоградской области судебные приставы нашли и вернули бабушке полуторагодовалого малыша, который по решению суда должен жить с ней, а не с родной мамой.

Как рассказали в ГУ ФССП России по региону, мама мальчика была признана недееспособной. Также суд ограничил ее в родительских правах и определил место жительства ребенка с бабушкой. Однако женщина не смирилась с этим решением и увезла сына в неизвестном направлении, что создавало угрозу его жизни и здоровью.

Проживающую в Камышине женщину удалось найти в Волгограде, куда она уехала с ребенком. Сына она планировала вечером увезти в Москву, но приставы не дали ей этого сделать. Они приехали в аэропорт вместе с бабушкой ребенка, представителем органа опеки и психологом. Женщину убедили проехать в отдел, где мальчика передали бабушке.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области

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