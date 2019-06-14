В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крыше





Автолюбитель из Красноармейского района Волгограда лишился своего транспортного средства. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сегодня ночью из двора дома №10 по улице Танеева угнали белую “Оку” с самодельным багажником на крыше и поврежденным правым крылом. Госномер пропавшей машины - О 146 ХН 34 регион.

По словам правоохранителей, чаще всего такие машины для развлечения угоняют подростки, а потом где-нибудь бросают. Правда, юным любителям таких забав стоит помнить, что они строго наказываются.

Всех, кто знает что-либо об угоне, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону “02” или в дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду по телефонам: 93-21-31, 93-77-75.

Для справки: Ока или “ВАЗ-1111” советский и российский малолитражный автомобиль, выпускавшийся в 1987-2008 годах на нескольких автозаводах. Он считается одним из самых небольших автомобилей, которые производил отечественный автопром и, пожалуй, самый компактный автомобиль, выпускавшийся в Российской Федерации.



