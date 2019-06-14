В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крыше

Происшествия 14.06.2019 12:00
264 0
14.06.2019 12:00
Автолюбитель из Красноармейского района Волгограда лишился своего транспортного средства. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сегодня ночью из двора дома №10 по улице Танеева угнали белую “Оку” с самодельным багажником на крыше и поврежденным правым крылом. Госномер пропавшей машины - О 146 ХН 34 регион.
По словам правоохранителей, чаще всего такие машины для развлечения угоняют подростки, а потом где-нибудь бросают. Правда, юным любителям таких забав стоит помнить, что они строго наказываются.
Всех, кто знает что-либо об угоне, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону “02” или в дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду по телефонам: 93-21-31, 93-77-75.
Для справки: Ока или “ВАЗ-1111” советский и российский малолитражный автомобиль, выпускавшийся в 1987-2008 годах на нескольких автозаводах. Он считается одним из самых небольших автомобилей, которые производил отечественный автопром и, пожалуй, самый компактный автомобиль, выпускавшийся в Российской Федерации.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
28694 14
12.06.2019 11:15
25791 0
15.05.2019 18:35
22393 16
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветка14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
580 3 Обсудить
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в трактор14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
307 1 Обсудить
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на руке14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
6241 6 Обсудить
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях14.06.2019 09:08
Происшествия 14.06.2019 09:08
2741 3 Обсудить
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на руке13.06.2019 10:54
Происшествия 13.06.2019 10:54
2979 1 Обсудить
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП13.06.2019 10:20
Происшествия 13.06.2019 10:20
2107 2 Обсудить
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в Волгограде13.06.2019 10:09
Происшествия 13.06.2019 10:09
2443 5 Обсудить
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублей13.06.2019 09:11
Происшествия 13.06.2019 09:11
2019 7 Обсудить
В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машину12.06.2019 11:41
Происшествия 12.06.2019 11:41
3442 0 Обсудить
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка12.06.2019 11:15
Происшествия 12.06.2019 11:15
25791 0 Обсудить
В Волгограде пенсионер погиб под колесами электровоза12.06.2019 10:24
Происшествия 12.06.2019 10:24
1388 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре один человек погиб, женщина и сотрудник МЧС пострадали12.06.2019 09:25
Происшествия 12.06.2019 09:25
1441 0 Обсудить
В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафе11.06.2019 20:59
Происшествия 11.06.2019 20:59
2693 1 Обсудить
В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)11.06.2019 16:06
Происшествия 11.06.2019 16:06
11841 5 Обсудить
В Волжском уроженец Башкортостана пытался обокрасть нумизмата11.06.2019 13:27
Происшествия 11.06.2019 13:27
806 1 Обсудить
Реклама