



Глава региона пришел сегодня в облизбирком и сдал пакет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Примечательно, что буквально перед приездом Андрея Бочарова в избирательную комиссию рядом с облизбиркомом произошло ДТП - маршрутка №98 столкнулась с "Фордом" с номерами астраханского региона.









Напомним, ранее Андрей Бочаров заявил о принятом решении участвовать в выборах губернатора. 12 июня выдвижение Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы Волгоградской области поддержали участники конференции регионального отделения "Единой России".



