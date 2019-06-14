Политика 14.06.2019 08:57
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14.06.2019 08:57
Глава региона пришел сегодня в облизбирком и сдал пакет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Примечательно, что буквально перед приездом Андрея Бочарова в избирательную комиссию рядом с облизбиркомом произошло ДТП - маршрутка №98 столкнулась с "Фордом" с номерами астраханского региона.
Напомним, ранее Андрей Бочаров заявил о принятом решении участвовать в выборах губернатора. 12 июня выдвижение Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы Волгоградской области поддержали участники конференции регионального отделения "Единой России".
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