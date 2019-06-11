Расследования

В Волгограде водителя автобуса отправили в колонию за смерть пассажирки

Расследования 11.06.2019 17:23
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11.06.2019 17:23


Провести год в колонии-поселении предстоит бывшему водителю автобуса, которого признали виновным в гибели пассажирки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, помимо этого 56-летнему мужчине придется выплатить  дочери погибшей 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также его на полтора года лишили водительских прав.
Суд установил, что 22 ноября 2017 года, высадив пассажиров на остановке в Кировском районе, он не проверил закрыты ли все двери. Когда транспорт поехал, под колеса попала 76-летняя женщина. В тот момент она пыталась сесть в автобус. Волгоградка получила серьезные травмы и через несколько дней умерла в больнице.
Водитель свою вину не признал. Мужчина объяснил, что приборы на панели управления показывали, что дверь автобуса была закрыта. Кировский районный суд признал шофера виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Областной суд согласился с таким решением и оставил наказание без изменений.

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