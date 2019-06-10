Выборы

В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержка

Выборы 10.06.2019 16:05
7741 13
10.06.2019 16:05



Запланированная завтра, 11 июня, отчетно-выборная конференция реготделения «Единой  России» не состоится. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятие в последний момент по техническим нюансам решили перенести на один день. Имена кандидатов в депутаты облдумы и губернатора региона представители партии власти назовут в День России – 12 июня. Мероприятие пройдет в помещении стадиона «Волгоград Арена».
Примерные списки кандидатов в регпарламент были озвучены еще в конце мая по итогам праймериз. Однако итоговый перечень выдвиженцев таит немало сюрпризов. Так, вероятным кандидатом в депутаты по территориальной группе №6 Калачевского района может стать Юрий Чекалин – депутат облдумы, избранный от ЛДПР. Недавно его со скандалом выгнали из партии. Основанием для чего послужило публичное признание народного избранника в нежных чувствах к «Единой России». Оставшись в преддверие выборов без партбилета, Чекалин быстро сориентировался и записался на праймериз «Единой России». Однако в числе победителей предварительного голосования в Калачевском районе его фамилии не было. 
Тройка кандидатов-списочников, получивших наибольшие голоса, выглядела так: глава сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко, член Совета федерации Татьяна Лебедева и экс-глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. С первыми двумя персоналиями ситуация ясна. Олимпийская чемпионка рассчитывает остаться в сенаторах, а для агрария Колесниченко припасено место в паровозе предвыборного списка «Единой России». По какой причине от участия в выборах может отказаться бывший чиновник, а ныне руководитель коммерческой структуры – неизвестно. В случае, если бывший жириновец Чекалин станет кандидатом от ЕР, предстоящую кампанию он проведет плечом к плечу с Александром Осиповым. Председатель думского комитета по культуре выдвигается одномандатником по округу №6 Калачевского района. 
Возглавит первую тройку кандидатов от партии власти в регпарламент управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков. Александр Колесниченко станет вторым, третьей будет сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Кулешова.

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