Выборы 10.06.2019 16:05
7741 13
10.06.2019 16:05
Запланированная завтра, 11 июня, отчетно-выборная конференция реготделения «Единой России» не состоится. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятие в последний момент по техническим нюансам решили перенести на один день. Имена кандидатов в депутаты облдумы и губернатора региона представители партии власти назовут в День России – 12 июня. Мероприятие пройдет в помещении стадиона «Волгоград Арена».
Примерные списки кандидатов в регпарламент были озвучены еще в конце мая по итогам праймериз. Однако итоговый перечень выдвиженцев таит немало сюрпризов. Так, вероятным кандидатом в депутаты по территориальной группе №6 Калачевского района может стать Юрий Чекалин – депутат облдумы, избранный от ЛДПР. Недавно его со скандалом выгнали из партии. Основанием для чего послужило публичное признание народного избранника в нежных чувствах к «Единой России». Оставшись в преддверие выборов без партбилета, Чекалин быстро сориентировался и записался на праймериз «Единой России». Однако в числе победителей предварительного голосования в Калачевском районе его фамилии не было.
Тройка кандидатов-списочников, получивших наибольшие голоса, выглядела так: глава сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко, член Совета федерации Татьяна Лебедева и экс-глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. С первыми двумя персоналиями ситуация ясна. Олимпийская чемпионка рассчитывает остаться в сенаторах, а для агрария Колесниченко припасено место в паровозе предвыборного списка «Единой России». По какой причине от участия в выборах может отказаться бывший чиновник, а ныне руководитель коммерческой структуры – неизвестно. В случае, если бывший жириновец Чекалин станет кандидатом от ЕР, предстоящую кампанию он проведет плечом к плечу с Александром Осиповым. Председатель думского комитета по культуре выдвигается одномандатником по округу №6 Калачевского района.
Возглавит первую тройку кандидатов от партии власти в регпарламент управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков. Александр Колесниченко станет вторым, третьей будет сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Кулешова.
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 20:30
30675 0
07.06.2019 14:39
31499 29
10.06.2019 16:05
7742 13
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборах10.06.2019 12:12
В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторы08.06.2019 20:30
В Волгограде собравшиеся на слет сторонники ЛДПР уже час ждут гостей из Москвы08.06.2019 16:18
Бывший кандидат в губернаторы Нижегородской области с предвыборной целью прибыл в Волгоград07.06.2019 21:18
Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области07.06.2019 14:39
Москвичам с волгоградской пропиской помогут проголосовать за губернатора области06.06.2019 15:05
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатора05.06.2019 10:29
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов30.05.2019 09:50
Волгоградская облдума готова объявить старт предвыборной кампании27.05.2019 15:06
В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»27.05.2019 12:45
Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»26.05.2019 17:18
В Волгоградской области для праймериз «Единой России» открыли 407 участковых комиссий26.05.2019 09:05
Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»19.04.2019 17:09
Экс-депутаты и вице-губернатор Волгоградской области охвачены предвыборной «лихорадкой»16.04.2019 19:19
Главный единоросс Волгоградской области и глава города-героя записались на праймериз16.04.2019 17:07
Реклама