«ЕвроХим» инвестирует в будущее





В Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, особенность реализации проекта – в применении комплекса современных природосберегающих технологий еще на стадии проектировки и строительства комбината, причем многие из методов разработаны специально для Гремячинского месторождения.

Важнейшим аспектом деятельности своих предприятий владелец «ЕвроХима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко считает экологию

Так, все здания и сооружения комбината, связанные с дроблением, транспортировкой и складированием руды, переработкой, транспортировкой и складированием концентрата, - закрытого типа. Перемещение руды и готового продукта будет происходить по закрытым галереям-конвейерам. Это исключает пылевыделение в окружающую среду, снижает до минимума выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Многоэтажное расположение оборудования обогатительной фабрики позволило сократить площади изымаемых из сельскохозяйственного обращения земель и, соответственно, уменьшить антропогенную нагрузку на почвы и минимизировать ущерб окружающей среде.

Высокие экологические стандарты внедрены на новом производстве в Ленинградской области, где компания "ЕвроХим-Северо-Запад" Андрея Мельниченко запускает в эксплуатацию новый завод. Объём выпуска составит 1 миллион тонн аммиака в год.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме подписано соглашение о запуске ещё одного производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида (общий объём - до 1,5 тысячи тонн в год), а также метанола (до 1,7 тысячи тонн в год). Суммарный объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда долларов.

Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт» за последние 10 лет Андрей Мельниченко инвестировал в российскую промышленность более 17 млрд. долларов, что делает его крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.