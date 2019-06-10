«ЕвроХим» инвестирует в будущее

Экология 10.06.2019 12:22
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10.06.2019 12:22
В Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, особенность реализации проекта – в применении комплекса современных природосберегающих технологий еще на стадии проектировки и строительства комбината, причем многие из методов разработаны специально для Гремячинского месторождения.
Важнейшим аспектом деятельности своих предприятий владелец «ЕвроХима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко считает экологию.
Так, все здания и сооружения комбината, связанные с дроблением, транспортировкой и складированием руды, переработкой, транспортировкой и складированием концентрата, - закрытого типа. Перемещение руды и готового продукта будет происходить по закрытым галереям-конвейерам. Это исключает пылевыделение в окружающую среду, снижает до минимума выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Многоэтажное расположение оборудования обогатительной фабрики позволило сократить площади изымаемых из сельскохозяйственного обращения земель и, соответственно, уменьшить антропогенную нагрузку на почвы и минимизировать ущерб окружающей среде.
Высокие экологические стандарты внедрены на новом производстве в Ленинградской области, где компания "ЕвроХим-Северо-Запад" Андрея Мельниченко запускает в эксплуатацию новый завод. Объём выпуска составит 1 миллион тонн аммиака в год.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме подписано соглашение о запуске ещё одного производственного комплекса по выпуску аммиака и карбамида (общий объём - до 1,5 тысячи тонн в год), а также метанола (до 1,7 тысячи тонн в год). Суммарный объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда долларов.
Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт»за последние 10 лет Андрей Мельниченко инвестировал в российскую промышленность более 17 млрд. долларов, что делает его крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
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