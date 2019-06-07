Спорт

«Все включено»: волгоградские футболисты потренируются и отдохнут в Словении

Спорт 07.06.2019 11:17
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07.06.2019 11:17


Около 3,7 миллиона рублей собираются потратить на организацию тренировки для волгоградских футболистов за границей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, тренировочный тур планируется с 19 июня на десять дней. Футболистов ждут в городе Марибор республики Словения в отеле «Хабакук» с системой «все включено». Тридцать семь человек из клуба будут питаться за «шведским столом», пользоваться сауной, бассейном, футбольным полем, а одежду им будут стирать два раза в день. В рамках заграничного турне волгоградские футболисты проведут два товарищеских матча. 
Напомним,  «Ротор» перед летним перерывом между чемпионатами опустился на 11-ю позицию в итоговой таблице ФНЛ. В начале сезона на первой конференции руководство клуба ставило задачу для волгоградских футболистов войти в восьмерку лучших команд первенства. 

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