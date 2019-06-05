На севере Волгограда горит стихийная свалка

Экология 05.06.2019 12:40
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05.06.2019 12:40
Стихийная свалка загорелась сегодня утром в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” В ГУ МЧС России по Волгоградской области сигнал о возгорании мусора в районе улицы Шурухина, на территории СНТ "Мичуринец" поступил на пульт дежурного в 07:30. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №1. На данный момент им удалось локализовать пламя, сейчас идет проливка территории. Примерная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Угрозы домам нет.
Местные жители и дачники жалуются на удушливый дым, распространяемый горящими отходами. По их словам возгорание началось после очередного сброса мусора на стихийную свалку. Как считают дачники, кто-то поджег горы мусора, чтобы скрыть улики. ИА "Высота 102" уже сообщало о вопиющей ситуации в этом СНТ, связанной с захламлением оврага. Как рассказали волгоградцы, ничего с тех пор не изменилось - сюда продолжают ездить грузовики с бытовым, строительным мусором и пищевыми отходами. Люди обвиняют в этом безобразии руководство СНТ, а также - администрацию Тракторозаводского района, на территории которого находится СНТ. Причиной сложившейся ситуации они считают бездействие должностных лиц.
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