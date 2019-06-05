Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка

Ответить в суде за причинение тяжкого вреда здоровью четырехмесячному малышу предстоит жителю Жирновского района. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, по данным следствия, 21-летний парень нанес травмы маленькому сынишке своей сожительницы. Это произошло в декабре прошлого года. Малыша госпитализировали с судорогами и синяками. Врачи диагностировали у него внутримозговое кровоизлияние.

Следователи выяснили, что травмы он получил в результате “воспитания” отчима. Так, однажды услышав плач ребенка, мужчина схватил его на руки и сильно тряс, пока младенец не затих, а всего через три дня также из-за крика малыша отчим с силой сжал голову мальчика, а затем снова устроил ему тряску.

Прокуратура Жирновского района утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего”. Сейчас дело направлено в суд.