Политика

Администрацию Волгоградской области покидает эффектная блондинка

Политика 04.06.2019 12:49
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04.06.2019 12:49



Председатель комитета строительства Волгоградской области покидает пост. Как сообщили  ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, Светлана Кузнецова отправилась на месяц в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. По сведениям источника, претензий к работе Светланы Кузнецовой не было. 
В должности руководителя ведомства Кузнецова проработала с октября 2015 года. Ее кандидатуру одобрял президиум реготделения партии «Единая Россия». 
Примечательно, что за строительный блок  в администрации Волгоградской области на сегодняшний день отвечают исключительно дамы. Так, профильным вице-губернатором является Валентина Гречина, главным архитектором региона – Елена Прохорова. За сопутствующую сферу управления госимуществом отвечает Анна Писемская. Сохранится ли тенденция с назначением руководителя на вакантный пост – пока неизвестно.

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