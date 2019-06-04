Расследования

В Волгограде директор фирмы укрыла 10 миллионов рублей налогов на сделках с лекарствами

Расследования 04.06.2019 12:24
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04.06.2019 12:24


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения денежных средств фармацевтической компании. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина,  руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере). 
По версии следствия, обвиняемая в марте-июне 2018 года, зная о наличии у юридического лица задолженности по налогам на сумму более 35 млн рублей, направила письма контрагентам о необходимости перечисления денег за поставку лекарственных средств  на счета подконтрольной организации. Таким способом удалось сокрыть от налогообложения более 10 млн рублей. Вину в содеянном женщина полностью признала.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Краснооктябрьский районный суд  Волгограда.
В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество коммерческой организации общей стоимостью порядка 50 млн рублей.

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