Расследования 04.06.2019 12:24
548 0
04.06.2019 12:24
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения денежных средств фармацевтической компании. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая в марте-июне 2018 года, зная о наличии у юридического лица задолженности по налогам на сумму более 35 млн рублей, направила письма контрагентам о необходимости перечисления денег за поставку лекарственных средств на счета подконтрольной организации. Таким способом удалось сокрыть от налогообложения более 10 млн рублей. Вину в содеянном женщина полностью признала.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество коммерческой организации общей стоимостью порядка 50 млн рублей.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 14:51
23160 13
22.05.2019 19:22
18663 9
12.05.2019 16:08
15393 0
В Волгоградской области пошли под суд торговцы "паленкой"04.06.2019 09:27
Расследования 04.06.2019 09:27
704 3 Обсудить
В Волгограде завершили расследование гибели охотников за металлом у “Красного Октября”03.06.2019 19:59
Расследования 03.06.2019 19:59
2355 2 Обсудить
Предприниматель из Волгограда не платил налоги, зарплату и выжил родню из бизнеса03.06.2019 16:00
Расследования 03.06.2019 16:00
2139 12 Обсудить
В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"03.06.2019 11:04
Расследования 03.06.2019 11:04
1121 2 Обсудить
В Волгоградской области задержали “черного копателя” с арсеналом раритетного оружия03.06.2019 09:18
Расследования 03.06.2019 09:18
2544 12 Обсудить
В Волгоградской области стекольщика балконов осудили за обман клиентов02.06.2019 12:36
Расследования 02.06.2019 12:36
3338 0 Обсудить
В Волгограде судят водителя за ДТП с тремя погибшими02.06.2019 09:40
Расследования 02.06.2019 09:40
2698 0 Обсудить
В Волгоградской области наркоторговцам из Самары грозит пожизненное заключение01.06.2019 11:37
Расследования 01.06.2019 11:37
2227 0 Обсудить
"Даже не пытался помочь": водителя-беглеца из Волжского обвиняют в гибели 80-летнего велосипедиста31.05.2019 15:20
Расследования 31.05.2019 15:20
9132 3 Обсудить
Коллекционеру госнаград из Волгограда грозит арест за посылку с тремя орденами31.05.2019 12:38
Расследования 31.05.2019 12:38
1686 4 Обсудить
Наркоторговцу из Новосибирской области в Волгограде дали 8,5 лет колонии31.05.2019 11:32
Расследования 31.05.2019 11:32
644 0 Обсудить
В Волгоградской области офицер избил рядового за разговоры в строю30.05.2019 17:36
Расследования 30.05.2019 17:36
3404 3 Обсудить
Жадность довела директора детского центра в Волгограде до уголовного дела30.05.2019 15:28
Расследования 30.05.2019 15:28
2843 0 Обсудить
Под Волгоградом подозреваемому в насилии над школьницей маршрутчику продлили путевку в СИЗО30.05.2019 14:48
Расследования 30.05.2019 14:48
2663 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную Америку30.05.2019 12:25
Расследования 30.05.2019 12:25
2349 8 Обсудить
Реклама