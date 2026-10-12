



Наступившая неделя принесет в Краснодарский край рекордное для октября тепло. Похожие температуры фиксировали здесь более трёх десятилетий назад — 32 года назад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что воздух в Краснодаре прогреется почти до +30 градусов. Такой показатель для середины октября — настоящая аномалия, отмечает ИА «Живая Кубань».

При этом теплая погода накроет не только Кубань. В Курске и Донецке синоптики прогнозируют +23…+25, а в Ростове-на-Дону столбики термометров поднимутся до +26, что превысит рекорд 27-летней давности.

Краснодарцы постепенно привыкают к погодным сюрпризам этой осени. Совсем недавно, 7 октября, в городе был установлен суточный максимум: температура достигла +33, перекрыв прошлогоднее достижение.

Однако, по сообщению специалистов, расслабляться все же не стоит: средиземноморский воздух будет радовать не всю неделю. Уже во второй половине недели мощный поток тепла начнет ослабевать, и температура снизится сразу на 4–5 градусов.