



Ночь 9 ноября прошла в Волгоградской области спокойно, опасности со стороны ВСУ не было.



Тем не менее по стране силы ПВО уничтожили 430 беспилотников. Атаку отражали в Белгородской, Брянской, Калужской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Псковской, Тверской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.



Отметим, в настоящее время на территории Волгоградской области действует режим беспилотной опасности. Об угрозе граждан предупредили в 6:37.