В РФ закон отводит наследникам 6 месяцев для вступления в наследство с момента смерти наследодателя. По истечении этого срока изменить что-либо становится затруднительно, так как имущество уже переходит к новым владельцам.



Однако, портал Объясняем.РФ предлагает разъяснения о том, как можно получить свою долю наследства даже после истечения этого срока.



Один из наиболее простых способов - это договориться со всеми другими наследниками о пересмотре условий. Если они согласятся и подтвердят своё согласие у нотариуса, то предыдущее свидетельство о праве на наследство будет аннулировано, и будет подготовлено новое.



Второй, более сложный путь - это обращение в суд. Главное условие для этого - наличие доказательств того, что вы не были осведомлены о смерти близкого человека или имели другие уважительные причины для пропуска шестимесячного срока (например, тяжёлая болезнь, длительная командировка и т.д.). В таком случае вы можете подать иск в суд в течение полугода после того, как эти уважительные причины утратили свою силу. Если суд признает ваши доводы обоснованными, он аннулирует предыдущее свидетельство о праве на наследство.