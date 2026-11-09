В Волгограде двое попали в больницу после столкновения иномарок





8 ноября в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарок. Женщина-водитель ранним утром спровоцировала аварию вблизи газового хранилища, недалеко от одноимённой остановки общественного транспорта.

- В 07:45 53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», напротив дома 25 по ул. Вилянская не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Черри Тиго», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии водитель и пассажир «Черри Тиго» были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области