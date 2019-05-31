Коллекционеру госнаград из Волгограда грозит арест за посылку с тремя орденами

Расследования 31.05.2019 12:38
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31.05.2019 12:38
Жителя Волгограда задержали полицейские и сотрудники ФСБ в одном из почтовых отделений города. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло, когда 41-летний мужчина получал посылку, в которой находились два ордена Красной звезды и орден Великой Отечественной войны. Мужчина во всем признался и объяснил, что купил награды через интернет для своей коллекции.
Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ – “Приобретение официальных документов и государственных наград”. Теперь коллекционеру грозит арест сроком до 3 месяцев.
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