Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»









На 15.00 явка на участки для предварительного голосования «Единой Росcии» составила 95 тысяч человек или 5,16% избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии. Целью праймериз является отбор кандидатов в депутаты областной думы от партии власти. Список победителей будет объявлен завтра, 27 мая.

На одних участках, как убедилась съемочная группа информагентства, наблюдался ажиотаж, на других – тишина и спокойствие. Среди избирателей, принявших участие в партийной процедуре, как показали опросы журналистов, оказалось немало сотрудников муниципальных учреждений, пенсионеров и активистов молодежных движений.

За ходом предварительного голосования сегодня в Волгограде наблюдал заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Виктор Селиверстов. Он побывал на счетных участках Дзержинского и Краснооктябрьского районов.

Корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у избирателей, откуда они узнали о праймериз, в чем смысл процедуры и решения каких проблем они ждут от нового созыва Волгоградской облдумы. Ответы респондентов – в видеоматериале ИА «Высота 102».