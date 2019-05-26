Выборы

Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»

Выборы 26.05.2019 17:18
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26.05.2019 17:18



На 15.00 явка на участки для предварительного голосования «Единой Росcии» составила 95 тысяч человек или 5,16% избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии. Целью праймериз является отбор кандидатов в депутаты  областной думы от партии власти. Список победителей будет объявлен завтра, 27 мая.
На одних участках, как убедилась съемочная группа информагентства, наблюдался ажиотаж, на других – тишина и спокойствие. Среди избирателей, принявших участие в партийной процедуре, как показали опросы журналистов, оказалось немало сотрудников муниципальных учреждений, пенсионеров и активистов молодежных движений. 
За ходом предварительного голосования сегодня в Волгограде наблюдал заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Виктор Селиверстов. Он побывал на счетных участках Дзержинского и Краснооктябрьского районов.
Корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у избирателей, откуда они узнали о праймериз, в чем смысл процедуры и решения каких проблем они ждут от нового созыва Волгоградской облдумы. Ответы респондентов – в видеоматериале ИА «Высота 102».


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