Директор Волжской ГЭС: «Ну, нету воды – прогнозы не оправдались»

Экология 23.05.2019 15:26
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23.05.2019 15:26
При фактических объемах поступления воды в Волгу продлить пиковые сбросы на Волжской ГЭС не представлялось возможным. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Сергей Бологов, сообщает ИА «Высота 102».
Пик половодья на Волге, напомним, уж пройден. Для обводнения Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС с 3 по 7 мая работала со среднесуточным расходом около 25 000 м3/с. Сейчас станция, в соответствии с указаниями Росводресурсов, постепенно снижает расход воды с выходом на уровень 5 000 м3/с с 22 мая. Все затворы водосбросной плотины уже закрыты, пропуск воды производится только через гидроагрегаты.
Директор Волжской ГЭС пояснил журналистам, что продление максимальных сбросов воды могло привести к осушению Куйбышевского водохранилища. «Там и так баржи на мель садятся. От берегов вода ушла очень далеко. Хотя до минимального допустимого уровня показатели не дошли. Объемов воды в Куйбышевском водохранилище и в притоках нет, чтобы нам продлить сбросы с интенсивностью 25 000 м3/с. Это объективная ситуация с точки зрения гидрологии. Ну, нету воды. К сожалению, прогнозы не оправдались», - заключил Сергей Бологов.
В дни пиковых сбросов воды Волжская ГЭС пришлось прибегнуть к запасам Волгоградского водохранилища. «Сработали почти до судоходной отметки», - отметили в филиале «РусГидро».
Жители пойменных населенных пунктов в Волгоградской области обеспокоены ситуацией с маловодьем. Многие ерики и протоки остались сухими – вода в них не зашла. Население опасается, что летом колодцы с питьевой водой опустеют, а в пересыхающих водоемах погибнет рыба. Надеяться остается только на благоприятные погодные условия. Если лето будет дождливым, то, как пояснили специалисты Волжской ГЭС, ситуация может выправиться.
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