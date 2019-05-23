Депутат Волгоградской гордумы за год умножил свои доходы почти в 30 раз

Борьба с коррупцией 23.05.2019 10:34
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23.05.2019 10:34
Волгоградская городская дума опубликовала сегодня сведения о доходах депутатов за 2018 год, сообщает ИА «Высота 102». Декларированный годовой доход председателя - Андрея Косолапова составил 2 миллиона 138 тысяч рублей. Из транспортных средств в собственности у Андрея Косолапова имеются автомобили Hyundai Genesis и TOYOTA LAND CRUISER, а также маломерное судно типа «Катер» (модель «Bayliner 185K»), прицеп к легковым автомобилям КРКЗ 100 и прицеп к специальным легковым автомобилям 84180А. Из недвижимости председатель гордумы владеет зданием аптеки, земельным участком и двумя квартирами ( 46,2 и 44,8 кв.м). Супруга Андрея Косолапова задекларировала годовой доход в размере 596 тысяч рублей. В собственности у нее имеются земельные участки площадью 757 и 551 кв.м, жилое строение без права регистрации (421 кв.м), из транспортных средств - MERCEDES-BENZGLC 250 D 4MATIC и ГАЗ-3302 с бортовой платформой.
Первый заместитель председателя Волгоградской городской думы Владлен Колесников за 2018 год задекларировал доход около 1,5 миллиона рублей. В его собственности нет объектов недвижимости и транспорта. А вот супруга Колесникова владеет двумя квартирами площадью 124 и 55 кв.мв, автомобилями BMWX5 xDrive35i и ЛЕКСУС RX300, а также в долевой собственности - автодорогой и несколькими земельными участками. Доход супруги первого зама председателя гордумы за 2018 год составил почти 29 миллионов рублей.
Андрей Гимбатов - заместитель председателя Волгоградской городской думы в 2018 году заработал более 20 миллионов рублей. В собственности депутата нет объектов недвижимости, из транспорта - Тойота Альфард и МАЗ 500. Доход супруги Андрея Гимбатова составил почти 3 миллиона рублей, в собственности - сооружение трансформаторной подстанции, здание лаборатории ультразвука, здания корпусов научного и лабораторно-конструкторского назначения, жилой дом (292,1 кв.м), квартира (77,5 кв.м), два земельных участка (общая площадь 21 105 кв.м).
Новичок Волгоградской гордумы коммунист Андрей Анненко получил доходов за 2018 год в размере около 4,1 миллиона рублей. Из имущества у него – земельный участок, 2 квартиры, дом, а из средств передвижения - автомобиль Порше Каен s, ГАЗ 322132, моторное судно BAVARIA BMB и два экскаватора-погрузчика. Супруга депутата заработала за прошлый год всего 2 тысячи рублей, зато с недвижимостью и автомобилями у не все в порядке. Так, она владеет автомойкой, а передвигается на Ренд Ровер и АУДИ А8L.
Еще один новенький, депутат гордумы Артем Глазунов задекларировал доход за 2018 год в размере почти 28 миллионов рублей. У народного избранника есть Тойота Лексус, 2 земельных участка, дом, дача. Доход его родного брата Дениса Глазунова, который уже имеет опыт работы в думе, гораздо скромнее заработков родственника – всего 360 тысяч рублей.
Алексей Волоцков ненамного увеличил доходы за прошлый год. Так, он задекларировал около 1,9 миллиона рублей, тогда как за 2017 год они составили около 1,3 миллиона рублей.
Чего не скажешь о депутате Иосифе Ефремове. Цифры в его декларации впечатляют – почти 29,5 миллиона рублей. Имущество депутата состоит из 6 земельных участков, двух домов, квартиры, 2 нежилых помещений, 4 транспортных средств, в том числе Toyota land cruiser 200. Прошлый год для депутата был явно удачным. Так, в 2017 году у Иосифа Ефремова было всего 2 земельных участка, а доход не дотянул даже до 1 миллиона рублей.
В категории небедных депутатов оказался и Дмитрий Дильман. Его доход за прошлый год составил около 16 миллионов рублей, у него 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение и 4 трубоукладчика. Доход Олега Богатова – около 6,4 миллиона рублей, а одну из 3 квартир он приобрел на кредит.
Саро Багдасарян задекларировал доход в 8,8 миллиона рублей. У него – 11 земельных участков, 2 квартиры, 7 нежилых зданий, 3 производственных сооружения и 14 транспортных средств, в основном спецтехники.
На этом фоне скромны доходы Ильи Багрова – около 1,1 миллиона рублей, Андрея Биленко – 1,7 миллиона рублей, Виктора Колесникова – 1,5 миллиона рублей, Зои Заболотневой – 1,4 миллиона рублей. Алексей Викторович Зверев также не дотянул в заработках до 1 миллиона рублей, тогда как за 2017 год они были больше – около 2,4 миллиона рублей. Правда, с имуществом у него все в порядке – 3 земельных участка, дом, квартира, гараж и павильон для чайных церемоний.
32-летний депутат-коммунист Илья Кравченко в 2018 году заработал всего около 280 тысяч рублей. Он владеет квартирой 66,2 кв.м. и мотоциклом "Yingang ПАТРОН ТАКЕР 250". Супруги и несовершеннолетних детей у молодого депутата, судя по декларации, пока нет.
Депутат из фракции ЛДПР Виталий Кривошеев задекларировал более 3,9 миллиона рублей годового дохода. В его собственности квартира 212,8 кв.м, 1/62 здания площадью 3123,9 кв.м, два автомобиля - MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC и SCODA OKTAVIA. На правах пользования у депутата-жириновца 8 земельных участков. Супруга Кривошеева за год заработала 208,5 тысячи рублей. Она владеет половиной квартиры общей площадью 59 кв.м.
Беспартийный депутат Дмитрий Крылов задекларировал 5,5 млн рублей дохода за 2018 год. Недвижимого имущества у него в собственности нет, а в пользовании одна квартира площадью 61 кв.м. Зато у депутата есть LEXSUSLX 3 570 URJ 200, маломерное судно HYDRA-SPORTS 185 FS, прицеп легковойSHORELANDR и автоприцеп (ВВ1095). Годовой доход супруги Дмитрия Крылова составил 153,7 тысячи рублей.
Депутат от "ЕР" Геннадий Кузнецов, который с марта 2017-го является региональным координатором партийного проекта "Безопасные дороги" в Волгоградской области, заработал 8,9 миллиона рублей. В его собственности земельный участок 1533,84 кв.м., строящийся дом в 161,2 кв.м, несколько автомобилей - JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, LADA, 212140, LADA, 4x4; LADA, FSOY5L LADA LARGUS и прицеп МЗСА 817708. У супруги и двоих несовершеннолетних детей нет ни дохода, ни имущества в индивидуальной собственности. Однако на правах пользования у супруги - недостроенный дом и земельный участок, как у мужа, а также квартира площадью 168,4 кв.м. Такая же недвижимость находится в пользовании у детей депутата.
Доход депутата Максима Логунова, директора муниципального бюджетного учреждения "Волгоградзеленхоз", - чуть более 1,4 миллиона рублей. Он владеет земельным участком 1004,8 кв.м., жилым домом 391,6 кв.м., нежилым помещением в 88, 6 кв.м, автомобилем RENAULT LAGUNA. У Логунова есть и ретро-техника: американский автомобиль ОЛДС и советский тяжелый мотоцикл М-72. Супруга Максима Логунова оказалась богаче мужа - ее доход 5,6 млн. рублей. В ее собственности - квартира, гараж и автомобиль БМВ Х6.
Депутат Алексей Мастеров, возглавляющий Межрайонное Газовое Предприятие (МГП) "Городищенское", отчитался о доходе в 3,6 млн. рублей. В собственности нардепа только автомобиль Suzuki Vitara. В пользовании есть квартира площадью 60,9 кв.м. Примечательно, что несовершеннолетний ребенок Мастерова в 2018 году получил доход в сумме 166,2 тысячи рублей, а супруга заработала меньше ребенка - всего 75,6 тысячи рублей.
Доход Татьяны Мининой, возглавляющей МОУ "Детско-юношеский центр Волгограда", скромный - всего 898 тысяч рублей. У нее в собственности только 1/4 часть квартиры в 72,1 кв.м. Юрий Моисеев, наоборот, зарабатывает прилично - его доход в 2018 году составил 15,2 миллиона рублей. На сайте гордумы указано, что с 2013 года он является генеральным директором Волгоградского алюминиевого завода. В собственности у депутата-промышленника две квартиры (122,1 кв.м. и 32,4 кв.м.), гараж и нежилое помещение, автомобили тойота Land Cruiser 200, тойота Land Cruiser 100, УАЗ 22069-04 и мотолодка. Доход супруги Моисеева - 347,6 тыс.рублей. В собственности - две квартиры и одно машиноместо.
Руслан Морозов, гендиректор ООО "Волгоградский композитный завод", задекларировал 1,2 млн рублей дохода. Депутат Морозов владеет земельным участком в 803 кв.м, половиной квартиры площадью 52,5 кв.м., автомобилем UAZ PATRIOT 3163 и мотолодкой DELTA440. У супруги за 2018 год дохода не было. В ее собственности автомобиль Шкода RAPID, приобретенный на кредитные средства и средства родителей, а также квартира в 60,1 кв.м.
Председатель комитета гордумы по местному самоуправлению Иван Никитин заработал в 2018-м 3,8 млн рублей. У него есть земельный участок (770 кв.м) и жилой дом (484,5 кв.м.) в индивидуальной собственности и три немецких иномарки - BMW 116I, VOLKSWAGEN MULTIVAN, BMW 116I.
Его коллега по депутатскому цеху Дмитрий Никуйко продемонстрировал скромный заработок - чуть более 775 тысяч рублей. У депутата, его жены и двоих несовершеннолетних детей в общедолевой собственности есть земельный участок (1219 кв.м.) и жилой дом (191,7 кв.м.). Депутат Андрей Поплавский заработал гораздо больше коллеги - 2,6 млн рублей за 2018 год. Он владеет офисным помещением и квартирой, еще одна квартира в общедолевой собственности. У супруги Поплавского в собственности две квартиры, садовый домик (50,9 кв.м), садовый земельный участок (637 кв.м.), автомобиль KIAJES (Sportage,KM, KMS), две квартиры в общедолевой собственности. Один из двух несовершеннолетних детей Поплавского задекларировал доход в 13,2 тысячи рублей. Доход у депутата Алексея Рыгина, который является индивидуальным предпринимателем, составил 4,8 млн рублей. У него автомобиль АУДИ А6, треть в квартире площадью 55,6 кв.м., а также квартира 101 кв.м. в общей совместной собственности с супругой.
Начальник транспортного отдела, депутат Олег Спицин задекларировал всего 602 тысячи рублей дохода. У него в собственности 1/5 квартиры и автомобиль "ОПЕЛЬ Инсигния".
Депутат Андрей Таев заработал более 1,2 млн рублей в 2018 году, а его супруга - 0,27 рубля. В общедолевой собственности у супругов Таевых квартира площадью 57,3 кв.м. Депутат является хозяином автомобиля "TOYOTA Land Cruiser200".
Депутат Лариса Тропкина, которая является директором МОУ "Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина", задекларировала доход в сумме 1,3 млн рублей. Ее супруг заработал 1,7 млн рублей. В собственности у депутата дача (600 кв.м.), квартира (83,9 кв.м.). Муж Тропкиной владеет квартирой и гаражом, а также тремя иномарками - Jaguar F-Pace, Mercedes GLE купе, Subaru Impreza. Доход единоросса Алексея Федотова составил в 2018 году 6,9 млн рублей. В индивидуальной и общедолевой собственности у него 6 строений и земельный участок. В личной собственности - ТОЙОТА КАМРИ и ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 150 (ПРАДО).
Председатель комитета гордумы по экологии и благоустройству Ирина Фомина задекларировала годовой доход в размере 1,4 млн рублей. Она владеет только квартирой площадью 94,8 кв.м. Председатель комитета гордумы по ЖКХ Сергей Шилин отчитался о заработке в 4,2 млн рублей. Никаких объектов недвижимости у него в собственности нет, зато в пользовании две квартиры, земельный участок и дача. Владеет депутат гидроциклом Yamaha, двумя прицепами для перевозки водной техники МЗСА и прицепом к легковым авто. Его супруга с доходом в 721 тысячу рублей владеет автомобилем БМВ 520. Объектов недвижимости у нее в собственности нет, только в пользовании, как и у супруга.
Депутат Олег Ярыгин задекларировал доход в сумме 1,3 млн рублей. В индивидуальной собственности у него два земельных участка (461 кв.м. и 2266 кв.м.), жилой дом (20,3 кв.м) и автоприцеп КМЗ-8284. Его супруга заработала больше - 2,5 млн рублей. У нее в собственности MERSEDES BENZ GLA250 4 MATIC, гараж, часть одноэтажного кирпичного цеха по окраске автотранспорта и разгрузочная площадка с навесом.
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