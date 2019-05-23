Депутат Волгоградской гордумы за год умножил свои доходы почти в 30 раз

Первый заместитель председателя Волгоградской городской думы Владлен Колесников за 2018 год задекларировал доход около 1,5 миллиона рублей. В его собственности нет объектов недвижимости и транспорта. А вот супруга Колесникова владеет двумя квартирами площадью 124 и 55 кв.мв, автомобилями BMWX5 xDrive35i и ЛЕКСУС RX300, а также в долевой собственности - автодорогой и несколькими земельными участками. Доход супруги первого зама председателя гордумы за 2018 год составил почти 29 миллионов рублей.

Андрей Гимбатов - заместитель председателя Волгоградской городской думы в 2018 году заработал более 20 миллионов рублей. В собственности депутата нет объектов недвижимости, из транспорта - Тойота Альфард и МАЗ 500. Доход супруги Андрея Гимбатова составил почти 3 миллиона рублей, в собственности - сооружение трансформаторной подстанции, здание лаборатории ультразвука, здания корпусов научного и лабораторно-конструкторского назначения, жилой дом (292,1 кв.м), квартира (77,5 кв.м), два земельных участка (общая площадь 21 105 кв.м).

Новичок Волгоградской гордумы коммунист Андрей Анненко получил доходов за 2018 год в размере около 4,1 миллиона рублей. Из имущества у него – земельный участок, 2 квартиры, дом, а из средств передвижения - автомобиль Порше Каен s, ГАЗ 322132, моторное судно BAVARIA BMB и два экскаватора-погрузчика. Супруга депутата заработала за прошлый год всего 2 тысячи рублей, зато с недвижимостью и автомобилями у не все в порядке. Так, она владеет автомойкой, а передвигается на Ренд Ровер и АУДИ А8L.

Еще один новенький, депутат гордумы Артем Глазунов задекларировал доход за 2018 год в размере почти 28 миллионов рублей. У народного избранника есть Тойота Лексус, 2 земельных участка, дом, дача. Доход его родного брата Дениса Глазунова, который уже имеет опыт работы в думе, гораздо скромнее заработков родственника – всего 360 тысяч рублей.

Алексей Волоцков ненамного увеличил доходы за прошлый год. Так, он задекларировал около 1,9 миллиона рублей, тогда как за 2017 год они составили около 1,3 миллиона рублей.

Чего не скажешь о депутате Иосифе Ефремове. Цифры в его декларации впечатляют – почти 29,5 миллиона рублей. Имущество депутата состоит из 6 земельных участков, двух домов, квартиры, 2 нежилых помещений, 4 транспортных средств, в том числе Toyota land cruiser 200. Прошлый год для депутата был явно удачным. Так, в 2017 году у Иосифа Ефремова было всего 2 земельных участка, а доход не дотянул даже до 1 миллиона рублей.





В категории небедных депутатов оказался и Дмитрий Дильман. Его доход за прошлый год составил около 16 миллионов рублей, у него 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение и 4 трубоукладчика. Доход Олега Богатова – около 6,4 миллиона рублей, а одну из 3 квартир он приобрел на кредит.





Саро Багдасарян задекларировал доход в 8,8 миллиона рублей. У него – 11 земельных участков, 2 квартиры, 7 нежилых зданий, 3 производственных сооружения и 14 транспортных средств, в основном спецтехники.

На этом фоне скромны доходы Ильи Багрова – около 1,1 миллиона рублей, Андрея Биленко – 1,7 миллиона рублей, Виктора Колесникова – 1,5 миллиона рублей, Зои Заболотневой – 1,4 миллиона рублей. Алексей Викторович Зверев также не дотянул в заработках до 1 миллиона рублей, тогда как за 2017 год они были больше – около 2,4 миллиона рублей. Правда, с имуществом у него все в порядке – 3 земельных участка, дом, квартира, гараж и павильон для чайных церемоний.