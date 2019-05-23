Житель Волгоградской области прописал 20 мигрантов на 18 квадратных метрах

Расследования 22.05.2019 15:03
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22.05.2019 15:03
Зарегистрировать два десятка человек на жилой площади в 18 квадратных метров умудрился житель села Червленое. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это и многие другие нарушения миграционного законодательства выявили правоохранители в Светлоярском районе. Так, в семи частных домах села Червленое по документам проживали более полусотни иностранных граждан. Правда, как выяснили стражи порядка, большинство иностранцев жили на месте своей работы - в тепличных хозяйствах.
Поводом для проверки стало то, что с начала года в районное подразделение по вопросам миграции за получением документов на право пребывания и работы в России стали обращаться множество иностранцев. Общим у них было то, что все они проживали в селах Ивановка и Червленое. Полицейские и сотрудники регионального Управления ФСБ решили проверить, что привлекло иностранцев именно в эти населенные пункты.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении хозяев “резиновых домов” по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. Им может грозить крупный штраф - до полумиллиона рублей или до трех лет лишения свободы.
Иностранцам аннулируют патенты на работу и сократят срок пребывания в России.
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