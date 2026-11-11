Пропавшую без вести Елену Пошадскую разыскивают в Волгограде





В Волгограде идут поиски пропавшей без вести 39-летней Елены Пошадской (Рогачевой).



С 1 ноября о её судьбе нет никакой информации. Поисковики разыскивают её совместно с сотрудниками полиции. На момент пропажи она была одета в красные штаны, черные кеды и коричневую куртку. Елена Пошадская имеет нормальное телосложение, её рост - 172 см, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные.



Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении женщины, просят сообщить в полицию или по телефону 112.



фото: ЛизаАлерт