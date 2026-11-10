В Суровикинском районе отремонтировали 6 км межрайонной трассы





В Суровикинском районе Волгоградской области завершён ремонт шестикилометрового участка автодороги «Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино» вблизи хутора Лобакин. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

По данным облкомдортранса, подрядчик привёл в нормативное состояние дорожное покрытие и примыкания, укрепил обочины, установил знаки и нанёс разметку. Все работы выполнены в течение сезона в соответствии с графиком.

Трасса является важной дорожной артерией региона, соединяющая федеральные трассы Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань) и Р-260 (Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск).

Задачи по развитию дорожной сети области поставлены губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тыс. км дорог.