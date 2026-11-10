Берег реки Арчеда незаконно отдали в аренду в Волгоградской области

В Волгоградской области в береговая полоса реки Арчеда незаконно оказалась в аренде у индивидуального предпринимателя. Как установили в прокуратуре области, земельный участок площадью более 16 га он получил в мае 2025 года в аренду от муниципалитета.

При детальном изучении участка выяснилось, что в его границы частично попала береговая полоса, прибрежная защитная и водоохранная зона реки Арчеда – левого притока реки Медведица. Этот водный объект находится в федеральной собственности, поэтому прав у муниципалитета им распоряжаться не было. Решением арбитражного суда договор аренды признан недействительным.