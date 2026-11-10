В Центральном парке Волгограда ускорили мобильный интернет на 25%





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО) МТС возвела новую базовую станцию. Благодаря этому, сообщает ИА «Высота 102», скорость мобильного интернета в парке выросла на 25% для гостей и жителей близлежащих районов.

Отметим, что ЦПКиО давно стал одним из популярных мест отдыха жителей и гостей Волгограда: здесь работают аттракционы, прогулочные зоны и другие пространства для досуга, а уменьшенная копия Эйфелевой башни стала одной из узнаваемых достопримечательностей парка. Теперь посетители могут комфортнее делиться фотографиями и видео, общаться в мессенджерах и пользоваться онлайн-сервисами. Улучшения почувствуют и жители близлежащих кварталов.

– В Центральном парке люди активно пользуются мобильным интернетом: общаются, смотрят видео, делятся фотографиями и впечатлениями. По мере роста интернет-трафика увеличивается и нагрузка на сеть, поэтому мы последовательно усиливаем телеком-инфраструктуру в местах притяжения жителей и туристов. Наша задача — обеспечить комфортное пользование связью и высокую скорость мобильного интернета как для гостей парка, так и для жителей соседних районов, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.