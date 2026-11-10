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Общество

Генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко вручил сотрудникам Главка награды

Общество 10.11.2026 14:10
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10.11.2026 14:10


В Волгограде сегодня, 10 ноября, по случаю профессионального праздника чествуют сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественные мероприятия прошли в Главке и в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».



Слов благодарности за безупречную службу и ведомственных наград в ходе собрания в Главке полиции удостоены наиболее отличившиеся сотрудники. Полицейских приветствовали начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона генерал-майор милиции в отставке Владимир Двоянов.



В церемонии награждения в музее-панораме «Сталинградская битва» вместе с руководством Главного Управления МВД России по Волгоградской области приняли участие начальник Волгоградской академии МВД России полковник полиции Виорел Флоча и представитель Общественного совета генерал-майор полиции в отставке Юрий Тупиков. Руководителям Главного управления за достигнутые успехи в работе были вручены государственные награды, а также наградное оружие.


– Волгоградский Главк – героический. Свыше тысячи сотрудников в разные годы были удостоены государственных наград. В том числе мы вспоминаем четверых Героев Советского Союза, Героя России Арефьева. Более 140 человек удостоены орденов  Мужества, двенадцать сотрудников удостоены этой награды дважды, – сказал в ходе торжественной церемонии в Триумфальном зале музея-панорамы генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко. – Сегодня, в историческом месте, сердце Волгограда, наши сотрудники получили государственные награды, в том числе за специальную военную операцию, по Приказу Министерства внутренних дел – именное оружие. Самого высшего ведомственного знака отличия «Почетный сотрудник Министерства внутренних дел» удостоен начальник Управления МВД России по городу Волжскому, полковник полиции Числов Александр Александрович. Эти награды – подтверждение профессионализма наших сотрудников и одновременно ответственность для каждого из нас. Поздравляю ветеранов МВД и действующих сотрудников  с праздником! Желаю мира, добра и обязательно – Победы! 




Кульминацией торжественного мероприятия в музее-панораме «Сталинградская битва» стало приведение к Присяге и вручение первых офицерских погон сотрудникам органов внутренних дел.







В завершение торжеств начальник регионального Главка МВД и приглашённые гости возложили цветы к главному монументу ведомства – Памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда, защищавшим город в 1942–1943 годах.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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