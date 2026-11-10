Волгоградцы получат две пенсионные выплаты в декабре





Часть волгоградских пенсионеров получит в декабре две пенсионные выплаты. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Поясняется, что две выплаты в декабре 2026 года могут ожидать те жители Волгоградской области, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Первая сумма относится к декабрю, вторая станет досрочной выплатой за январь 2027 года. Причина переноса связана с новогодними каникулами с 31 декабря по 10 января: период с 1 по 8 января включает праздничные дни, 9 и 10 января выпадают на выходные.

– В группу получателей входят работающие и неработающие пенсионеры. Досрочный перевод распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии, включённые в праздничный банковский график. При почтовой доставке действует отдельный январский график с учётом режима конкретного отделения, – разъяснил Говырин.

Перевод проводится автоматически, отдельное заявление подавать не требуется.

Напомним, что с 1 февраля 2027 года в России начнется индексация страховых пенсий – увеличенная сумма поступит с февральской выплатой. Размер февральского увеличения рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.