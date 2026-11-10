



В Волгоградской области водолазная группа «ДобротворецЪ» готовится к проведению поисковых мероприятий в районе сельского поселения Клетское Среднеахтубинского района. Как сообщается в официальной публикации группы, для участия в поисковых работах срочно требуются судоводители с лодками, операторы эхолотов, а также дайверы, водолазы и подводные охотники.

Организаторы поисков просят откликнуться всех, кто находится поблизости, располагает необходимым оборудованием и готов помочь.

– Друзья, кто рядом, присоединяйтесь! Ваша помощь очень нужна, – говорится в сообщении.

Искать водолазная группа намерена пропавшего два года назад при сплаве на байдарках Николая Бойко, тело которого до сих пор не обнаружено.

Напомним, 21 апреля 2024 года трое мужчин отправились в сплав на байдарке от СНТ «Кинотехник» в Краснослободске. Затем связь с ними пропала. Через несколько дней были обнаружены тела двоих пропавших мужчин. Один из них оказался 58-летним волгоградцем Алексеем Кобызевым, заместителем объединенной федерации сверхлегкой авиации, второй – 24-летний житель Нижнего Новгорода.

23-летний Николай Бойко до сих пор числится пропавшим без вести. Отец Николая, бизнесмен из Таганрога, не теряет надежды найти пропавшего сына.

Всех, кто готов оказать посильную помощь в поисках, просят звонить по номеру +7 967 000-02-28.