Главное

КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областях
В ночь на 11 ноября российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Кривом Роге Днепропетровской области поражена...
Федеральные новости
 Саратов на зиму закрывают для фур с нагрузкой от 10 тонн
  С 1 декабря в Саратов запретят въезжать грузовикам, способным перевозить груз весом более 10 тонн. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на мэра города Молчанова....
Общество

В северной части Волгограда 14 ноября проведут работы на водоводе

Общество 11.11.2026 09:26
0
11.11.2026 09:26


В субботу, 14 ноября, Тракторозаводский район Волгограда столкнется с временным прекращением подачи холодной и горячей воды.

Ограничения коснутся жителей восьми улиц поселка Водстрой. Как сообщили в АО «Концессии водоснабжения», отключение воды будет происходить с полуночи до 23:00 того же дня. Это связано с техническими работами по замене водовода в поселке Заречный, которые выполнит подрядная организация.

Список улиц, где не будет воды:
- ул. Восточная, 1-15;
- ул. Зеленая, 1-10;
- ул. Зенитчиков, 1-10, 12-18, 20, 22;
- ул. Кавказская, 1-9;
- ул. Костюченко, 1, 1А, 3, 3А, 7-13, 7А, 7Б, 9А, 13А, 25, 27, 33, 35, 37/1, 39, 45, 49, 51;
- ул. Луконина, 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 18;
- ул. Мелиораторов, 1-8, 10-18;
- ул. Советская, 1-7.

Жителям, чьи дома попадут под отключение, рекомендуется заранее подготовить запас воды для бытовых нужд на время проведения работ.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.11.2026 10:45
Общество 11.11.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:58
Общество 11.11.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:46
Общество 11.11.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:42
Общество 11.11.2026 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:26
Общество 11.11.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 08:56
Общество 11.11.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 08:25
Общество 11.11.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 08:00
Общество 11.11.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 07:25
Общество 11.11.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 07:00
Общество 11.11.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 06:58
Общество 11.11.2026 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 06:49
Общество 11.11.2026 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 06:18
Общество 11.11.2026 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 05:53
Общество 11.11.2026 05:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 00:32
Общество 11.11.2026 00:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:07
«ВОЛМА» и «Ростелеком» договорились о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
10:45
В Дубовке срок грозит автолюбителю за попытку измерить промилле в рубляхСмотреть фотографии
10:17
СК проверит обстоятельства смертельного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:06
«Умный дом» выходит за пределы квартиры: как волгоградские МКД переходят в «цифру»Смотреть фотографии
09:58
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Волгоградской области 11 ноябряСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом выясняют причины утечки жидкости из трубопровода на луг фермераСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде определены работы для украшения юбилейных карт «Волна»Смотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом мигрантов массово выдворят за неповиновение полицииСмотреть фотографии
09:35
ВС РФ поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областяхСмотреть фотографии
09:26
В северной части Волгограда 14 ноября проведут работы на водоводеСмотреть фотографии
08:56
О необходимости проверять кредитную историю после утери паспорта предупреждают волгоградцевСмотреть фотографии
08:25
Восемь авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
«Придонье» на пьедестале: волгоградские дзюдоистки взяли бронзу Континентальной лигиСмотреть фотографии
08:00
«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицуСмотреть фотографии
07:36
Серебряный дубль Ксении Ахрамеевой на финале «Олимпийских надежд России»Смотреть фотографии
07:25
Семичасовая беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:18
53 кг рыбы освободили из брошенных сетей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
Мэрию Волгограда оштрафовали за игнорирование предписаний МЧССмотреть фотографии
06:58
Волгоградцам напомнили о размере неустойки за просрочку налогового платежаСмотреть фотографии
06:49
Пропавшую без вести Елену Пошадскую разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:18
Волгоградцы обсуждают возможность больше отдыхать в мае вместо январяСмотреть фотографии
05:53
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской области с ночиСмотреть фотографии
00:32
Новая угроза со стороны ВСУ: волгорадцев предупредили об опасности по БпЛАСмотреть фотографии
21:26
Поиски пропавшего при сплаве на байдарках парня возобновляют под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:48
FPV-перехватчики «Южной» группировки сбили дроны ВСУ в воздушном бою: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Саратов на зиму закрывают для фур с нагрузкой от 10 тоннСмотреть фотографии
19:49
Волгоградцы получат две пенсионные выплаты в декабреСмотреть фотографии
19:15
Топ-менеджер «АТК-Юг» заплатит государству 3,9 млн рублейСмотреть фотографии
18:56
В Суровикинском районе отремонтировали 6 км межрайонной трассыСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде обнаружили труп мужчины у лицея №2Смотреть фотографии
 