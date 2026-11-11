В северной части Волгограда 14 ноября проведут работы на водоводе





В субботу, 14 ноября, Тракторозаводский район Волгограда столкнется с временным прекращением подачи холодной и горячей воды.



Ограничения коснутся жителей восьми улиц поселка Водстрой. Как сообщили в АО «Концессии водоснабжения», отключение воды будет происходить с полуночи до 23:00 того же дня. Это связано с техническими работами по замене водовода в поселке Заречный, которые выполнит подрядная организация.



Список улиц, где не будет воды:

- ул. Восточная, 1-15;

- ул. Зеленая, 1-10;

- ул. Зенитчиков, 1-10, 12-18, 20, 22;

- ул. Кавказская, 1-9;

- ул. Костюченко, 1, 1А, 3, 3А, 7-13, 7А, 7Б, 9А, 13А, 25, 27, 33, 35, 37/1, 39, 45, 49, 51;

- ул. Луконина, 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 18;

- ул. Мелиораторов, 1-8, 10-18;

- ул. Советская, 1-7.





Жителям, чьи дома попадут под отключение, рекомендуется заранее подготовить запас воды для бытовых нужд на время проведения работ.